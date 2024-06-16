Шарип Алиев: «Fight Nights будут чемпионами МФЛ»

Теги Winline Медиалига Fight Nights Шарип Алиев ФК Тандем Медиафутбол

Шарип Алиев высказался после победы над «Тандемом».

– Вторая победа подряд, проигрывая в счете. Это бойцовский дух?

– Мы никогда не проигрываем. Мы даем возможность насладиться боевой игрой, в которой есть нерв.

Каждая команда, которая с нами выходит, должна знать, что мы играем до конца. Fights Nights будут победителями Медиалиги, – сказал вице-президент в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

В первом матче 1/4 финала Fight Nights на последней минуте сравняли счет, а потом обыграли «Тандем» в серии буллиталити, тем самым выбив себе преимущество в один мяч.

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