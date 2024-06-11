Осипов об инциденте с охранником и Стилем: «Бить людей плохо. Но у ЧОП есть четкое задание. Они не просто так привлечены – это рекомендация МВД»

Теги происшествия 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль Николай Осипов Народная Команда Медиафутбол

Николай Осипов объяснил ситуацию с сотрудником ЧОП и Алексом Стилем.

Сотрудник службы безопасности ударил по лицу футболиста 2Drots по ходу матча Winline Медиалиги против «Народной Команды» (7:0).

«Бить людей плохо в любом случае. Я несколько раз пересмотрел свое интервью «Крысеве», потому что не понимал реакцию людей, я ни разу не сказал, что бить людей хорошо.

Но у меня абсолютно лайтовое интервью. Я видел только один кружок, где снимает болельщик. Из той информации, что у меня была – я дал, кажется, абсолютно адекватную реакцию.

Сейчас я понимаю: браслет, аккредитация, чрезмерная агрессия сотрудника – все это ситуацию не красит. Но я остаюсь при своей позиции, находясь не первый день в лиге при работе этих ребят.

Они не просто так к лиге были привлечены – это рекомендация МВД. Все мы помним «Крокус», помним сотрудников, которые сидели читали газету.

Когда я забываю аккредитацию, дозваниваюсь, чтобы мне ее вынесли или жду кого-то с аккредитацией, чтобы зайти с ним. Я не ########## (выделываюсь), потому что эта история понятна. У ЧОП есть четкое задание: «да» или «нет», в подробности углубляться смысла нет.

То, что я сказал в интервью, это история, связанная с отсутствием каких-то подробностей. С другой стороны – сам оказывался на месте Стиля неоднократно, но вел себя по-другому, как бы не хотелось куда-то пройти.

Можно разбирать эпизод по частям, где будет правда и на стороне Стиля, и на стороне сотрудника», – заявил президент Winline Медиалиги.

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