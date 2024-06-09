Алекс Стиль: «Охранник просил прощения, сказал, что был неправ. В Осипове я разочарован – он считает это нормальным, получается»
Алекс Стиль сообщил, что ударивший его охранник принес ему извинения.
Сотрудник службы безопасности ударил по лицу футболиста 2Drots по ходу матча Winline Медиалиги против «Народной Команды» (7:0).
Глава МФЛ Николай Осипов, комментируя инцидент, заявил, что Стиль пытался пройти на бровку к своей команде без аккредитации.
«Больно, что в XXI веке за то, что ты хочешь пройти к команде, которая забивает гол, имея АККРЕДИТАЦИЮ (для мистера Николая), получаешь без разбора по ##### за толчок!
Можно что угодно сделать: послать, оттолкнуть, увести, но не БИТЬ ПО ЛИЦУ! Да еще и на глазах у болельщиков моей команды.
В Коле я разочарован, он защищает охранника, который сам подошел и просил прощения у меня, сказав, что был неправ. Получается, он считает это нормальным!
А кто там говорит, что я упал и валялся, вы просто идиоты. У меня нога еще болит, я ударился головой, защищая ногу, чтобы с ней ничего не случилось, плюс разбил дорогие очки!
В общем, топ. Врываюсь в 30 лет ударом по #####. Спасибо за подарок, МФЛ», – написал вингер 2D.