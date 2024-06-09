Алекс Стиль: «Охранник просил прощения, сказал, что был неправ. В Осипове я разочарован – он считает это нормальным, получается»

Алекс Стиль сообщил, что ударивший его охранник принес ему извинения.

Сотрудник службы безопасности ударил по лицу футболиста 2Drots по ходу матча против « » (7:0).

Глава МФЛ Николай Осипов, комментируя инцидент, заявил, что пытался пройти на бровку к своей команде без аккредитации.

«Больно, что в XXI веке за то, что ты хочешь пройти к команде, которая забивает гол, имея АККРЕДИТАЦИЮ (для мистера Николая), получаешь без разбора по ##### за толчок!

Можно что угодно сделать: послать, оттолкнуть, увести, но не БИТЬ ПО ЛИЦУ! Да еще и на глазах у болельщиков моей команды.

В Коле я разочарован, он защищает охранника, который сам подошел и просил прощения у меня, сказав, что был неправ. Получается, он считает это нормальным!

А кто там говорит, что я упал и валялся, вы просто идиоты. У меня нога еще болит, я ударился головой, защищая ногу, чтобы с ней ничего не случилось, плюс разбил дорогие очки!

В общем, топ. Врываюсь в 30 лет ударом по #####. Спасибо за подарок, МФЛ», – написал вингер 2D.