«Это же не ФК «Генич», а ФК «Матч ТВ». Если у канала будет заинтересованность, то и без меня справятся». Генич об уходе с поста главного тренера клуба

Константин Генич высказался о своем уходе с поста главного тренера ФК «Матч ТВ».

Ранее комментатор объявил об уходе в отставку в интервью сразу после поражения от «Ромы» (0:1) в 8-м туре групповой стадии Winline Медиалиги.

– Вы – главное лицо «Матч ТВ». Не думаете ли, что без вас будет еще хуже?

– Если надо будет помочь с формой, я помогу. Если надо быть связующим между каналом и командой, я постараюсь в этом участвовать.

Блин, это же не ФК «Генич», а ФК «Матч ТВ». Если у канала будет заинтересованность, то и без меня как-нибудь справятся.

– Кажется, что это уже не первое решение на эмоциях. Уже было похожее, когда вы вылетели от «Бей Беги».

– С «Бей Беги» было больше эмоций. Сейчас – более взвешенное решение. Тогда состав у нас был добротный, но не в пример тому, что мы собрали в этом году.

Если даже с таким составом в такой группе мы занимаем последнее место – это моя вина, – заявил экс-тренер ФК «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.