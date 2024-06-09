«Рома» и «Матч ТВ» играют в стартовом матче воскресенья. Обе команды могут выйти в плей-офф МФЛ

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«Матч ТВ» играет с «Ромой» в стартовом матче воскресенья в 8-м туре Winline МФЛ.

Обе команды сохраняют шансы на плей-офф перед заключительным туром.

9 июня, воскресенье

ФК «Матч ТВ» – ЛФК «Рома» – 0:0 (первый тайм)

ФК «Матч ТВ»: Трубицын, Ятченко, Четвергов, Хатаженков, Василенко, Шеренков, Польщиков, Нахушев, Злобин, Ташаев, Имедадзе.

ЛФК «Рома»: Родя, Дражжук, Зарипов, Звонков, Тарануха, Захаров, Лелюхин, Свят, Деметрадзе, Федоров, Каретников.

Матч проходит в Москве на четвертом поле академии «Спартака».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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