«Амкал» подпишет Трегулова, если у него будет 10 тысяч подписчиков до начала матча против FC Bus

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«Амкал» подпишет Дамира Трегулова, если его телеграм-канал наберет 10 тысяч подписчиков.

«Нам очень хочется, чтобы к нам пришел медийный Дамир, а чтобы он являлся таковым мы хотим видеть на его канале 10 тысяч подписчиков. Если наберете эту цифру до 18:00 субботы (начало нашего матча с Bus), то мы представим его прямо на игре. С футболкой и контрактом.

Полдела сделано. Остался один шаг. Никаких заданий больше не будет», – написано в заявлении клуба.

Сейчас нападающий выступает за ФК «Матч ТВ». Весь сезон форвард снимает контент, привлекая внимание «Амкала».

На матч против «Броуков» Дамир надевал футболку «Амкала» под игровую форму, чтобы показать ее празднуя гол, но он не забил. Президент «Амкала» Герман Эль Класико пообещал контракт Дамиру, если он забьет в ворота 2Drots, но ему снова не удалось.

6 июня Дамир Трегулов создал петицию, чтобы его подписал «Амкал».

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