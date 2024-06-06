Панарин и Сергачев сыграют в хоккейной Медиалиге. Будет 10-15 человек из НХЛ

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Миннесота Колорадо НХЛ Артемий Панарин Валерий Ничушкин Кирилл Капризов Михаил Сергачев Николай Осипов Медийная Хоккейная Лига Медиафутбол

Артемий Панарин и Михаил Сергачев сыграют в хоккейной Медиалиге.

Об этом сообщил президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

«У нас сейчас в первом сезоне очень много ребят, чьи друзья играют в хоккейной лиге за океаном. Поэтому Ничушкин и Капризов, Панарин и Сергачев и еще масса хоккеистов – о них мы будем дозировано, порционно заявлять.

Я думаю, что около 10-15 человек из НХЛ точно появятся в составе команд хоккейной Медиалиги второго сезона», – сказал Осипов.

Ранее стало известно, что в хоккейной Медиалиге сыграет форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко.

Второй сезон хоккейной Медиалиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А НХЛ тут причём 🤔🤔🤔
+1
-1
0
Это вместо ЧМ дали возможность поиграть против/с великим Йозе?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий