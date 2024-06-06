Панарин и Сергачев сыграют в хоккейной Медиалиге. Будет 10-15 человек из НХЛ
Артемий Панарин и Михаил Сергачев сыграют в хоккейной Медиалиге.
Об этом сообщил президент Winline Медиалиги Николай Осипов.
«У нас сейчас в первом сезоне очень много ребят, чьи друзья играют в хоккейной лиге за океаном. Поэтому Ничушкин и Капризов, Панарин и Сергачев и еще масса хоккеистов – о них мы будем дозировано, порционно заявлять.
Я думаю, что около 10-15 человек из НХЛ точно появятся в составе команд хоккейной Медиалиги второго сезона», – сказал Осипов.
Ранее стало известно, что в хоккейной Медиалиге сыграет форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко.
Второй сезон хоккейной Медиалиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве.