Юрий Жирков: «Мне очень тяжело играть в Медиалиге. Некоторые команды очень организованные, хороший уровень»

Теги Юрий Жирков Winline Медиалига FC Bus БАМOVETS Медиафутбол

Юрий Жирков высказался об уровне Winline Медиалиге.

– Вы уже провели две игры за FC Bus, также играли в стыках. Как оцените уровень медиафутбола?

– Хороший уровень. Как по мне – очень тяжело играть. Все хорошо борются, некоторые команды очень организованно играют в пас.

– Вы согласились играть здесь, потому что вас еще не отпускает футбол и хотите играть? Или из-за друзей?

– В стыках позвали друзья поиграть [за БАМOVETS], попробовать, что это такое. А FC Bus – я прохожу обучение, мне надо было по учебе провести тренировки.

Так и оказался в FC Bus. А потом и мое взаимное желание немножко поиграть было. Поэтому согласился, – заявил экс-защитник сборной России в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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