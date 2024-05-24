Медийная сборная России проведет товарищеский матч со сборной Фонда Росконгресс на ПМЭФ-2024

Матч между медийной сборной России и сборной Росконгесса пройдет на ПМЭФ-2024.

«В прошлом году РФС впервые принял участие в работе Петербургского международного экономического форума – главной площадки всего делового и политического сообщества страны. Мы оцениваем этот опыт позитивно, поскольку футбол как социальное явление и важная индустрия должен быть ярко представлен на подобных форумах.

На этот раз мы усилим свое присутствие работой в спортивно-развлекательной программе ПМЭФ, в которую войдут гала-матч сборной Росконгресса и формируемой нами медийной сборной России, публичный показ товарищеского матча национальных команд Беларуси и России для гостей форума с участием известных артистов и легенд нашего футбола, матч за женский Winline Суперкубок ЦСКА – «Зенит» на «Газпром Арене». Помимо этого, запланирован целый ряд партнерских подписаний, направленных на продвижение футбола в разных направлениях», – сообщил генеральный секретарь РФС.

За медийную сборную России сыграют звезды шоу-бизнеса и медиапространства, а также легенды футбола и российского спорта. Команду Росконгресса представят члены Правительства РФ, органов исполнительной власти и бизнес-сообщества.

Матч пройдет 4 июня в 19:00 (мск) на стадионе «Петровский».

О вызове в медийную сборную России уже сообщили , Текила, и .