Канунников о Медиалиге: «Напомнила игру в еврокубках в Ливерпуле и Лиссабоне. Надо привыкнуть, потом поймешь, как это замечательно!»

Максим Канунников сравнил участие в Winline Медиалиге с игрой в еврокубках.

– нам говорил, что в медиафутболе шокировали скандалы, зашкаливающие эмоции. Показалось – за гранью. Вас что-то удивило?

– Я поражен, насколько это классная штука – Медиалига! Эмоциями, зрелищностью напомнила, как играл в еврокубках в Ливерпуле, Лиссабоне, Бордо. Там рев с первой до последней секунды, и неважно, что происходит на поле!

– вызвала в памяти Ливерпуль?

– Да. Плюс постоянный движ. Обратные замены через две минуты, стычки, прямо на поле интервью, камеры... А главное – ребята, которые в раннем возрасте не попали в профессиональные команды, через Медиалигу способны заявить о себе. Можно продвинуться в Кубке России – как 2Drots. Там уже вся страна тебя увидит.

– Первое большое удивление помните?

– Сразу же. В Питере, в товарищеской игре.

– Что было?

– Я на замене. Сажусь на скамеечку, гляжу оттуда. А все стоят даже не на бровке – прямо на поле! Кто-то ко мне оборачивается: «Ты что, хочешь спокойно футбол посмотреть? Сидя не получится. Давай к нам».

– Встали?

– Пришлось. Все с телефонами. Человеку на замену выходить, а он себя снимает, тут же выкладывает. Кто-то ведет прямой эфир в . После профессионального футбола – дико!

– Неужели это могло понравиться вчерашнему игроку сборной?

– А почему нет? Захлестывает! Обратные замены, красный мяч, чистое игровое время... Позже мне рассказали: раз в неделю проводятся челленджи. Ты можешь выиграть бонус – получить 12-го игрока на три минуты. Просто к медиафутболу надо чуть привыкнуть, втянуться. Потом поймешь, как это замечательно! – сказал бывший нападающий « ».

В прошлом сезоне выступал в МФЛ за « ».