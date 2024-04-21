Канунников о Медиалиге: «Напомнила игру в еврокубках в Ливерпуле и Лиссабоне. Надо привыкнуть, потом поймешь, как это замечательно!»
Максим Канунников сравнил участие в Winline Медиалиге с игрой в еврокубках.
– Динияр Билялетдинов нам говорил, что в медиафутболе шокировали скандалы, зашкаливающие эмоции. Показалось – за гранью. Вас что-то удивило?
– Я поражен, насколько это классная штука – Медиалига! Эмоциями, зрелищностью напомнила, как играл в еврокубках в Ливерпуле, Лиссабоне, Бордо. Там рев с первой до последней секунды, и неважно, что происходит на поле!
– Медиалига вызвала в памяти Ливерпуль?
– Да. Плюс постоянный движ. Обратные замены через две минуты, стычки, прямо на поле интервью, камеры... А главное – ребята, которые в раннем возрасте не попали в профессиональные команды, через Медиалигу способны заявить о себе. Можно продвинуться в Кубке России – как 2Drots. Там уже вся страна тебя увидит.
– Первое большое удивление помните?
– Сразу же. В Питере, в товарищеской игре.
– Что было?
– Я на замене. Сажусь на скамеечку, гляжу оттуда. А все стоят даже не на бровке – прямо на поле! Кто-то ко мне оборачивается: «Ты что, хочешь спокойно футбол посмотреть? Сидя не получится. Давай к нам».
– Встали?
– Пришлось. Все с телефонами. Человеку на замену выходить, а он себя снимает, тут же выкладывает. Кто-то ведет прямой эфир в YouTube. После профессионального футбола – дико!
– Неужели это могло понравиться вчерашнему игроку сборной?
– А почему нет? Захлестывает! Обратные замены, красный мяч, чистое игровое время... Позже мне рассказали: раз в неделю проводятся челленджи. Ты можешь выиграть бонус – получить 12-го игрока на три минуты. Просто к медиафутболу надо чуть привыкнуть, втянуться. Потом поймешь, как это замечательно! – сказал бывший нападающий «Зенита».
В прошлом сезоне Канунников выступал в МФЛ за «Чисто Питер».
Теперь в 32 уже закончил с профи. Жесть.