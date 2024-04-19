Радимов поздравил «Амкал»: «Вася Маврин, почаще на поле выходи, а то как-то не твоя победа»
Владислав Радимов поздравил «Амкал» с победой.
«Чисто Питер» Радимова уступил «Амкалу» в матче открытия пятого сезона Winline Медиалиги (1:1, 2:3 Б).
«Амкал» с победой. Тяжелая игра, вам удача больше улыбнулась. Хороший матч для старта.
Вася Маврин, почаще на поле выходи, а то как-то не твоя победа. Кувыркаться ты научился, молодец.
Ну и последнее: это мой телеграм, ты просил доказать – вот», – сказал главный тренер «ЧП» в ролике у себя на канале.