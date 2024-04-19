Игроки и фанаты «Амкала» спели «Ясный мой свет» Булановой после победы над «Чисто Питер» Радимова
Фанаты и игроки «Амкала» спели песню Татьяны Булановой.
«Амкал» одержал победу над «Чисто Питер» (1:1, 3:2 Б) в матче открытия пятого сезона Winline Медиалиги.
После игры футболисты московской команды подошли к сектору со своими фанатами и вместе с ними спели песню Татьяны Булановой «Ясный мой свет».
Игроки продолжили праздновать победу в раздевалке под эту же песню.
Буланова является бывшей супругой главного тренера «ЧП» Владислава Радимова.