Игроки и фанаты «Амкала» спели «Ясный мой свет» Булановой после победы над «Чисто Питер» Радимова

Теги Владислав Радимов болельщики Амкал Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Фанаты и игроки «Амкала» спели песню Татьяны Булановой.

«Амкал» одержал победу над «Чисто Питер» (1:1, 3:2 Б) в матче открытия пятого сезона Winline Медиалиги.

После игры футболисты московской команды подошли к сектору со своими фанатами и вместе с ними спели песню Татьяны Булановой «Ясный мой свет».

Игроки продолжили праздновать победу в раздевалке под эту же песню.

Буланова является бывшей супругой главного тренера «ЧП» Владислава Радимова.

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1 комментарий
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Радимов подпевал?))
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