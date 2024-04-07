Константинов о победе над Rocket Team: «У них сборы, громкие трансферы. А у нас сплоченный коллектив, душевный тренер и заряженные на победу пацаны»
Родион Константинов высказался о победе над Rocket Team.
– Многие вас считали аутсайдерами. За счет чего смогли победить?
– Не знаю, почему нас считали аутсайдерами. Да, Rocket Team ездили на сборы, громкие трансферы. Но у нас есть сплоченность коллектива, душевный тренер и заряженные на победу пацаны.
– У тебя нет сейчас профессионального контракта?
– На данный момент я играю и тренируюсь в «Роме». Параллельно тренируюсь с «Велесом». В заявку не попадаю, но тренируюсь. Там тоже у меня любительский контракт.
Предложений от других команд пока нет. До лета я не планирую никуда уходить. А там уже видно будет, – сказал голкипер «Ромы» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.
Напомним, «Рома» переиграла Rocket Team (3:1) и прошла в новый сезон Winline Медиалиги.