Константинов о победе над Rocket Team: «У них сборы, громкие трансферы. А у нас сплоченный коллектив, душевный тренер и заряженные на победу пацаны»

Теги Вторая лига Б Велес ЛФК Рома Winline Медиалига Родион Константинов Rocket Team Медиафутбол

Родион Константинов высказался о победе над Rocket Team.

– Многие вас считали аутсайдерами. За счет чего смогли победить?

– Не знаю, почему нас считали аутсайдерами. Да, Rocket Team ездили на сборы, громкие трансферы. Но у нас есть сплоченность коллектива, душевный тренер и заряженные на победу пацаны.

– У тебя нет сейчас профессионального контракта?

– На данный момент я играю и тренируюсь в «Роме». Параллельно тренируюсь с «Велесом». В заявку не попадаю, но тренируюсь. Там тоже у меня любительский контракт.

Предложений от других команд пока нет. До лета я не планирую никуда уходить. А там уже видно будет, – сказал голкипер «Ромы» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, «Рома» переиграла Rocket Team (3:1) и прошла в новый сезон Winline Медиалиги.

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