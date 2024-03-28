Денис Давыдов возобновил карьеру и перешел в «Рому». Это медиафутбольный клуб блогера Ромароя

Теги Денис Давыдов Ромарой ЛФК Рома Winline Медиалига трансферы Народная Команда Медиафутбол

Денис Давыдов присоединился к ЛФК «Рома».

Ранее Давыдов покинул «Народную Команду» и заявил, что хочет взять паузу в футболе.

В марте в личном телеграм-канале Денис сообщил, что он возобновит футбольную карьеру.

ЛФК «Рома» – медиафутбольный клуб блогера Ромароя, сыграющий в стыковых матчах за право участия в пятом сезоне Winline Медиалиги.

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9 комментариев
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Давыдов перешел в Рому. Достаточно было этого.
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+37
Или русский Месси перешел в Рому.
+23
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Автору новости надо подзатыльник дать, ведь такой красивый мог бы быть заголовок "Денис Давыдов возобновил карьеру и перешел в «Рому»", и это было еще комментариев мощно подняло.

А так слили еще в заголовоке в унитаз все, увы.
+20
-1
+19
Второе предложение в заголовке лишнее. Эх, спорц 😆
+5
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+5
Ответ Ruslan-Spartakforever
Давыдов перешел в Рому. Достаточно было этого.
Месси перешёл в Рому

и пофиг что русский Месси, и пофиг что Рома не та : ))
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Это была личная инициатива Де Росси
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0
+3
мде, русскому месси уже 29
+2
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+2
Надо было Месси перешёл в Рому
+1
0
+1
Ответ Ruslan-Spartakforever
Давыдов перешел в Рому. Достаточно было этого.
ну хоть не "вошёл в Рому"....
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