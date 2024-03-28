Денис Давыдов возобновил карьеру и перешел в «Рому». Это медиафутбольный клуб блогера Ромароя

Денис Давыдов присоединился к ЛФК «Рома».

Ранее Давыдов покинул «Народную Команду» и заявил, что хочет взять паузу в футболе.

В марте в личном телеграм-канале Денис сообщил, что он возобновит футбольную карьеру.

ЛФК «Рома» – медиафутбольный клуб блогера Ромароя, сыграющий в стыковых матчах за право участия в пятом сезоне Winline Медиалиги.