Герман об 1XBET MFL: «Гонорар «Амкала» намного меньше 10 млн рублей. Я готов раскрыть цифры по завершении турнира»

Герман Эль Класико высказался о гонораре «Амкала» на 1XBET MFL.

«Дидар разгласил общий бюджет турнира. Видимо, из этого бюджета 80% ушло 2Drots. После завершения турнира я буду готов раскрыть цифры. Там нет таких цифр, которые мы разделили поровну с 2Drots.

Правда ли, что « » и 2Drots выделили 40-45 миллионов рублей? Нашей стороне – нет. Я не знаю гонорары 2Drots. Но вряд ли это правда, потому что гонорар 2Drots даже в Winline Медилиге меньше, чем эта сумма.

Гонорар «Амкала» 10 миллионов рублей? Нет. Меньше. Намного меньше. 10 миллионов не наберется даже с оплатой проживания, билетов и так далее. Почему Дидар такое сказал? Не знаю», – сказал .