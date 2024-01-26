Федос: «У медиафутбола пока было две пиковых точки. Обе пришлись на матчи «Амкала» и 2Drots»

Федос рассказал о своих эмоциях перед матчем Амкал – 2Drots на 1XBET MFL.

– Что для тебя матч Амкал – 2Drots?

– Для меня это главный матч в медиафутболе, что бы ни случалось. Такие игры пока что собирают максимальное количество людей. Уверен, что и завтра на трансляции будет как минимум тысяч 100-150.

Жду этот матч, есть небольшой трепет. Максимально буду переживать за победу. Понятно, что я завтра не сыграю на 99%, если только что-то сверхъестественное не произойдет. Буду тусить, кайфовать, перфомансы придумывать! Хочется выиграть.

– Какой самый запоминающийся матч с 2D? 2 мая? Казань?

– Очень сложно ответить. Все-таки Казань чуть больше. Я считаю, что у медиафутбола пока было две пиковых точки. Обе пришлись на матчи «Амкала» и 2Drots – это второе мая и Казань.

В Казани это уже был другой медиафутбол, с профиками, но все сошлось шикарно: стадион, поляна, зрители, качество футбола – все! Наверное, я все-таки назову его.

С другой стороны, какой матч я буду вспоминать, когда я в 60 лет буду сидеть и пить винишко где-нибудь в загородном доме, пересматривая матч на YouTube? Наверное, оба этих матча уравновешивают весы.

– Что важнее? Выиграть турнир в Казахстане или обыграть 2Drots?

– Важнее обыграть 2Drots. Если мы не обыграем их, то и турнир не выиграем (смеется), – рассказал голкипер «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.