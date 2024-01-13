Михалыч стал главным тренером ФК «Банка»

Андрей «Михалыч» Макаров – главный тренер ФК «Банка».

Об этом клуб сообщил в новом ролике.

После единственного матча у руля ФК «Банка» с «Бронзовыми бистами» Михалыч написал заявление по собственному желанию.

ФК «Банка» – команда, созданная из игроков, которые на входят в основной состав «Амкала» и других клубов.

До «Банки» Михалыч работал ассистентом главного тренера в «Амкале» и «Деньгах», а после – главным тренером в «Деньгах» и «Бей Беги».

В первых матчах ФК «Банкой» руководил Василий Маврин.