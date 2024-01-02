Александр Зуев: «Василий Маврин не сыграет за «Титан» в МФЛ-5»

Теги Winline Медиалига Василий Маврин ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Василий Маврин не сыграет за «Титан» в пятом сезоне Winline Медиалиги.

Об этом сообщил президент клуба Александр Зуев.

«Вася Маврин – крут. Наше сотрудничество в четвертом сезоне было крайне успешным, но всему хорошему наступает конец.

В пятом сезоне вы не увидите Василия на поле в составе «Титана», но…» – написал Зуев.

Ранее появилась информация, что хавбек сыграет за «Титан» в Суперкубке МФЛ в Абу-Даби.

Суперкубок Медиалиги пройдет со 2 по 9 февраля в Абу-Даби.

Среди участников: «Титан», «Родина Медиа», «БроукБойз» и 2Drots.

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