Павлюченко о детском футболе: «Наши юношеские команды обыгрывают «Барселону», а игроки потом в Медиалиге, Второй лиге... Они не развиваются»

Роман Павлюченко высказался о развитии молодых талантов в российском футболе.

«У нас всегда много талантливых футболистов, но они какой-то период подают надежды, а потом все растворяются.

Я вспоминаю юношеские команды, 12-13 лет, когда мы обыгрываем на разных турнирах «Баварию», «Барселону»… Но у соперника половина тех ребят потом играет за «Барселону», а наши – в Медиалиге или во Второй , Первой … Куда они деваются? Они не развиваются. Почему?

Все начинается с детского футбола. У нас не было телефонов, гаджетов. После школы – какие уроки? Мы собирались во дворе и играли, пока родители не вытащат. Я и до школы приходил на тренировки. Родители еще спали – я на автобусе ехал на тренировку, приезжал домой голодный, шел в школу, а потом опять на тренировку.

Во дворе мы играли на асфальте: ни бутс, ничего не было. Настолько мы это любили. А сейчас футболист, ничего еще не добившись, хочет контракт, хочет денег», – сказал бывший нападающий «Спартака », «Тоттенхэма » и сборной России.