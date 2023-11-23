Швагирев объявил об уходе из «Родины Медиа». «Амкал» заявлял об интересе к голкиперу

Максим Швагирев покинул «Родину Медиа».

«Это был очень яркий и крутой этап в моей жизни! 3 сезона MFL в майке « »: огромное количество побед и ярких эмоций, чемпионство.

Хочу сказать спасибо всем болельщикам, кто за нас переживал и верил в нас, ваша поддержка чувствовалась! Бывает, приходит время что-то менять в жизни, и этот момент наступил!

Хочу поблагодарить всех ребят, с кем разделял эмоции на поле, и за его пределами! Главного тренера Андрея Константиновича Каряку за доверие и крутой тренировочный процесс, весь административный штаб и президентов клуба Сашу Текилу и Диму Тарасова! Это было круто! Всех обнял. Впереди много всего интересного», – написал голкипер.

Об интересе к голкиперу заявлял « ».