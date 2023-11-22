Глава Медиалиги Осипов – персона года в медиафутболе. Он получил этот приз второй год подряд
Николай Осипов признан персоной года в медиафутболе.
Основатель и президент Winline Медиалиги получил приз в данной номинации второй год подряд.
На награду также претендовали Дмитрий Кортава (технический директор Медиалиги), Федос («Амкал»), Некит (2Drots), Дмитрий Егоров («БроукБойз»), Азамат Мусагалиев (ФК «10») и Отар Кушанашвили («Родина Медиа»).
Осипов набрал 31 балл в голосовании, опередив занявшего второе место Кушанашвили (21,5 балла) и Егорова, финишировавшего третьим (11 баллов).
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
Комментарии