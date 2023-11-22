Глава Медиалиги Осипов – персона года в медиафутболе. Он получил этот приз второй год подряд

Теги Отар Кушанашвили Дмитрий Кортава Федор Маслов Дмитрий Егоров Winline Медиалига Некит 2Drots Николай Осипов Азамат Мусагалиев Winline Media Football Awards Медиафутбол

Николай Осипов признан персоной года в медиафутболе.

Основатель и президент Winline Медиалиги получил приз в данной номинации второй год подряд.

На награду также претендовали Дмитрий Кортава (технический директор Медиалиги), Федос («Амкал»), Некит (2Drots), Дмитрий Егоров («БроукБойз»), Азамат Мусагалиев (ФК «10») и Отар Кушанашвили («Родина Медиа»).

Осипов набрал 31 балл в голосовании, опередив занявшего второе место Кушанашвили (21,5 балла) и Егорова, финишировавшего третьим (11 баллов).

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

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