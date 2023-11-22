«Черная комната» (Стол) – медиапроект года в медиафутболе. «Тайная команта» – в тройке

«Черная комната» – медиапроект года по версии Winline Media Football Awards.

Проект (еще его называют «Стол») набрал 45 баллов в голосовании.

Вторым стало «Слабое звено» Федоса (23 балла). Третье место у «Тайной комнаты» (9 баллов).

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.