«Черная комната» (Стол) – медиапроект года в медиафутболе. «Тайная команта» – в тройке
«Черная комната» – медиапроект года по версии Winline Media Football Awards.
Проект (еще его называют «Стол») набрал 45 баллов в голосовании.
Вторым стало «Слабое звено» Федоса (23 балла). Третье место у «Тайной комнаты» (9 баллов).
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
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