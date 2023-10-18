«В «Спартаке» такая ситуация, что Абаскалю пора открывать соцсети и искать лайки к фоткам». Дмитрий Егоров о тренере

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Егоров Гильермо Абаскаль Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на конфликт в «Спартаке».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, а также за игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере», после чего Абаскаль отстранил его.

«В «Спартаке» такая ситуация, что Абаскалю пора открывать соцсети и искать лайки к фоткам», – написал руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз».

В сезоне-2018/19 игроков «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова отстранили от тренировок и отправили в молодежную команду за то, что они поставили лайки посту с критикой в адрес тренировавшего тогда команду Массимо Карреры.

В этом году Глушаков выступал за медиафутбольный клуб Егорова «БроукБойз» в Winline Медиалиге.

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13 комментариев

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sektant777)
Егоров это такой смешной персонаж который всё всегда знает
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Алексей Иванов
новая ОПГ подключила старый проверенный вариант с Егоровым)
+9
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WelD
Спросите у любовного болельщика, кто такой Егоров, устанете запикивать ответы.
+6
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bubon1k
Ответ sektant777)
Егоров это такой смешной персонаж который всё всегда знает
Он 🤡солевой
+6
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Hong Kil
Ну конечно, как же без этого прыща Эгорова обойтись. Его мнение так всем ваааажно. ахахах
+5
-1
+4
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London-D
О, и этого заднеприводного участника Бергамских войн выкопали, который без разрешения других людей даже в туалет не ходит, не то что мнение своё выражать.
+5
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FunyaFun
Это тот самый автор фразы: «Карреру уволили. Дальше будет только лучше, запомните мои слова»? Смешной дурачок однако…)
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WelD
Егоров со своим пошлым юморком, влез как всегда.
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WelD
Ответ Hong Kil
Ну конечно, как же без этого прыща Эгорова обойтись. Его мнение так всем ваааажно. ахахах
Егоров квинтесенция порока журналиста
+1
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Магомед Саид Амирханов
Ну конечно Егорову надо куда-то влезть! акусс е.....й!!!
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Андрей Андреев
Спортс вам не надоело , бред печатать
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Спасибо Деду за Победу!
в итоге не Ещенко не изделие 2 даже близко не подошли к тем результатам, как при Каррере
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Строган Колянов
этот персонаж всегда всплывает там, где отдаёт зловонием
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