«В «Спартаке» такая ситуация, что Абаскалю пора открывать соцсети и искать лайки к фоткам». Дмитрий Егоров о тренере

Дмитрий Егоров отреагировал на конфликт в «Спартаке».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, а также за игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере», после чего Абаскаль отстранил его.

«В «Спартаке» такая ситуация, что Абаскалю пора открывать соцсети и искать лайки к фоткам», – написал руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз».

В сезоне-2018/19 игроков «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова отстранили от тренировок и отправили в молодежную команду за то, что они поставили лайки посту с критикой в адрес тренировавшего тогда команду Массимо Карреры.

В этом году Глушаков выступал за медиафутбольный клуб « » в .