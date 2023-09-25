Врач ЦСКА Безуглов готов сыграть в Медиалиге: «Я точно не испорчу. Егорову передайте»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Эдуард Безуглов Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Эдуард Безуглов готов сыграть в Winline Медиалиге.

О желании выйти на поле врач ЦСКА рассказал после матча Мир РПЛ против «Ростова» (3:3).

«Я готов. [Дмитрию] Егорову передайте, что я готов. Я точно не испорчу, мне так кажется», – сказал Безуглов.

«Смарт Рекавери на связи! Выпускаем Эдуарда Николаевича с Титаном?!» – отреагировал на слова Безуглова президент «Броуков» Егоров.

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3 комментария

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леннорыч-абрамович
Безуглова в Медиалигу, Бруно Фукса - вернуть в ЦСКА на должность врача.
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Алексей Ильин
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Восстанавливай игроков, б
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