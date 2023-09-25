Врач ЦСКА Безуглов готов сыграть в Медиалиге: «Я точно не испорчу. Егорову передайте»
Эдуард Безуглов готов сыграть в Winline Медиалиге.
О желании выйти на поле врач ЦСКА рассказал после матча Мир РПЛ против «Ростова» (3:3).
«Я готов. [Дмитрию] Егорову передайте, что я готов. Я точно не испорчу, мне так кажется», – сказал Безуглов.
«Смарт Рекавери на связи! Выпускаем Эдуарда Николаевича с Титаном?!» – отреагировал на слова Безуглова президент «Броуков» Егоров.
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