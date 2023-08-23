«Дуарте неточно отдает, разводит руками, теряет игрока. Джикия – то же самое. И ведь это золотой матч с «Зенитом». Егоров об ударе Сергеева в перекладину

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Алексис Дуарте Иван Сергеев Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров обратил внимание на ошибки Георгия Джикии и Алексиса Дуарте.

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» опубликовал повтор удара Ивана Сергеева в перекладину в игре 5-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:3).

На 30-й минуте Дуарте сделал неточную передачу, что привело к потере, в результате «Зенит» организовал выход Сергеева один на один с вратарем.

«Только что скинул [видео] один из тренеров «Броуков». 

Посмотрите за обороной «Спартака».

1. Дуарте отдает неточный пас, разводит руками, теряет концентрацию и игрока.

2. Джикия делает то же самое при ударе Сергеева и чуть не просыпает добивание.

Позорище! Даже на уровне КФК обоих бы в следующем матче на поле не выпустили. И ведь здесь матч с «Зенитом», золотой матч», – написал Егоров.

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28 комментариев

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kilo_gilo
Ответ Oleg Olegov
"И ведь здесь матч с «Зенитом», золотой матч», – написал Егоров". Золотой матч))))
ну так ведь про трехтуровых чемпионов не на пустом месте мем взялся)
+31
-4
+27
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Oleg Olegov
"И ведь здесь матч с «Зенитом», золотой матч», – написал Егоров".
Золотой матч))))
+29
-3
+26
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lovkac
После этого как ни в чем не бывало продолжат говорить что Зенит не соперник и вообще цска важнее, ага, верим
+16
-3
+13
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Bobby Shmonka
"золотой матч" он в голове сектантов ,а Егоров сектант каких поискать...
+11
-1
+10
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zzzeeerrrooo
Что за золотой матч? Кто в курсе?
+5
-1
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heathen
"а понос не унемался, он из носа вытекал" шёл 4 день после простого матча между чемпионом и середняком
+4
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ЗЕНИТ65
Ответ zzzeeerrrooo
Что за золотой матч? Кто в курсе?
Товаристч грибов переел, вот золотые матчи и мерещатся.
+2
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Олег Сагайдачный
Спартак уже отреагировал. Вытянул козыря - чаепитие с судейским корпусом. Поляна накрыта.
+2
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Виктор
Ответ Shinco
Крутой стадион, неплохая база, преданные болельщики, красивый гимн. Не хватает только хороших игроков и нормального тренера, а так есть всё 💁‍♂️
Есть всё. Даже Зарема.
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MR Hahn
Пас Дуарте - неточный? По-моему, он точно на Медину отдавал. Но пока тот стоял на месте и пытался оттеснить оппонента корпусом, Сантос просто вылетел у него из-за спины и накрыл.
Пас слабоват, это да. Но не неточный.

В принципе, г-н Егоров в футболе понимает чуть меньше, чем я в художественной гимнастике, поэтому я не удивлён.
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Electro
Абаскалю не хватает опыта. Ему 34, и он, прямо скажем, пока не Нагельсманн.
Как пример - у Семака казалось бы безнадежный Алип провел отличную игру. А распиареный Ренан лавку полировал.
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swinostyd
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Золотой матч потому, что у спортака сезон заканчивается где-то туре в пятом. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Сергей Кузьмичев
Дуарте продавать надо пока трансферное окно не закрылось. Хотя кому он нужен будут мучаться как с Рошей до конца контракта.
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mean machine/
Золотая карточка на 10-й минуте.
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Великий Алонсо
Кто такой Егоров и почему мне должно быть не плевать на его мнение?
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Циник Петербургский
Ответ balander09
меня больше удивило почему на месте Денисова Медина оказался, а Денисов где-то в центре вместо Медины
Взаимозаменяемость и подстраховка по ситуации на поле - это нормально. Тотальные неразбериха в обороне и "просмотр футбола" вместо концентрации и отработки в каждом эпизоде - вот проблема. И похоже, что Абаскаль пока не сумел эту проблему решить. Правда, и сезон еще только начался. Может, наладит еще работу в обороне. Время пока есть.
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balander09
Ответ Циник Петербургский
Взаимозаменяемость и подстраховка по ситуации на поле - это нормально. Тотальные неразбериха в обороне и "просмотр футбола" вместо концентрации и отработки в каждом эпизоде - вот проблема. И похоже, что Абаскаль пока не сумел эту проблему решить. Правда, и сезон еще только начался. Может, наладит еще работу в обороне. Время пока есть.
это хорошо когда игрок атаки умеет грамотно обороняться,а не как Медина имитировать отбор
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Циник Петербургский
Ответ balander09
это хорошо когда игрок атаки умеет грамотно обороняться,а не как Медина имитировать отбор
Ну, зачем-то этого Медину покупали... Но в целом пока к Абаскалю есть ряд вопросов. Повторюсь, пока системные выводы делать, на мой взгляд, еще рановато. Вот когда команда втянется в сезон, тура после 10-го, всё будет понятнее.
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Виктор
Ответ Великий Алонсо
Кто такой Егоров и почему мне должно быть не плевать на его мнение?
Действительно. Давайте хором плюнем на него.
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balander09
меня больше удивило почему на месте Денисова Медина оказался, а Денисов где-то в центре вместо Медины
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Виктор
Ответ Electro
Абаскалю не хватает опыта. Ему 34, и он, прямо скажем, пока не Нагельсманн. Как пример - у Семака казалось бы безнадежный Алип провел отличную игру. А распиареный Ренан лавку полировал.
"распиаренный Ренан" в 19 лет вызывается в национальную и олимпийскую сборные.
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Герман Ткаченко
Ответ MR Hahn
Пас Дуарте - неточный? По-моему, он точно на Медину отдавал. Но пока тот стоял на месте и пытался оттеснить оппонента корпусом, Сантос просто вылетел у него из-за спины и накрыл. Пас слабоват, это да. Но не неточный. В принципе, г-н Егоров в футболе понимает чуть меньше, чем я в художественной гимнастике, поэтому я не удивлён.
Да,тут Медина не пошел на мяч и позволил Сантосу его обокрасть. Ну как говорят - виноват всегда дающий.
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MR Hahn
Ответ Герман Ткаченко
Да,тут Медина не пошел на мяч и позволил Сантосу его обокрасть. Ну как говорят - виноват всегда дающий.
Говорят. Но я с этим не согласен.
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Mega• Battman
после новости о немке которая обгонит холанда прошел час. а новостей всего три после этого, где и как работают работники спортса
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