«Дуарте неточно отдает, разводит руками, теряет игрока. Джикия – то же самое. И ведь это золотой матч с «Зенитом». Егоров об ударе Сергеева в перекладину

Дмитрий Егоров обратил внимание на ошибки Георгия Джикии и Алексиса Дуарте.

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» опубликовал повтор удара Ивана Сергеева в перекладину в игре 5-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:3).

На 30-й минуте Дуарте сделал неточную передачу, что привело к потере, в результате «Зенит» организовал выход Сергеева один на один с вратарем.

«Только что скинул [видео] один из тренеров «Броуков».

Посмотрите за обороной «Спартака».

1. Дуарте отдает неточный пас, разводит руками, теряет концентрацию и игрока.

2. Джикия делает то же самое при ударе Сергеева и чуть не просыпает добивание.

Позорище! Даже на уровне КФК обоих бы в следующем матче на поле не выпустили. И ведь здесь матч с «Зенитом», золотой матч», – написал Егоров.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку