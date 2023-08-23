«Дуарте неточно отдает, разводит руками, теряет игрока. Джикия – то же самое. И ведь это золотой матч с «Зенитом». Егоров об ударе Сергеева в перекладину
Дмитрий Егоров обратил внимание на ошибки Георгия Джикии и Алексиса Дуарте.
Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» опубликовал повтор удара Ивана Сергеева в перекладину в игре 5-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:3).
На 30-й минуте Дуарте сделал неточную передачу, что привело к потере, в результате «Зенит» организовал выход Сергеева один на один с вратарем.
«Только что скинул [видео] один из тренеров «Броуков».
Посмотрите за обороной «Спартака».
1. Дуарте отдает неточный пас, разводит руками, теряет концентрацию и игрока.
2. Джикия делает то же самое при ударе Сергеева и чуть не просыпает добивание.
Позорище! Даже на уровне КФК обоих бы в следующем матче на поле не выпустили. И ведь здесь матч с «Зенитом», золотой матч», – написал Егоров.
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Золотой матч))))
Пас слабоват, это да. Но не неточный.
В принципе, г-н Егоров в футболе понимает чуть меньше, чем я в художественной гимнастике, поэтому я не удивлён.
Как пример - у Семака казалось бы безнадежный Алип провел отличную игру. А распиареный Ренан лавку полировал.