Федос: «Амкал» попытается выиграть Медиалигу. Клуб остается мощной единицей, и участие в МФЛ обязательно»

Теги Амкал Федор Маслов Winline Медиалига Медиафутбол

Федор Маслов считает, что «Амкал» не откажется от участия в Winline Медиалиге.

В четвертом сезоне МФЛ «Амкал» проиграл в четвертьфинале Fight Nights (0:2).

«Понятно, что «Амкал» никуда не денется от соревновательного футбола и Медиалиги. Именно вокруг МФЛ сейчас сосредоточен весь медиафутбол.

Возможно, структурно можно поменять подход ко всему, но «Амкал» в любом случае продолжит пытаться выиграть Медиалигу.

Сейчас именно Медиалига двигает нас вперед, тянет во многом. Точнее, мы зависим друг от друга. На данном этапе МФЛ – обязательная составляющая жизни успешного медиаклуба. «Амкал» остается мощной единицей, и участие в Медиалиге обязательно.

Другой вопрос – как в ней участвовать и насколько серьезно подходить к этому? Сколько времени давать медийным людям? Это уже дискуссионный вопрос.

Шоу-матчи должны быть, но в меньшем количестве. Можно и нужно продолжать ездить, в первую очередь в места, где мы не были. Если есть бюджет, надо ездить», – сказал вратарь «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Кто такой Понос не знаю, но осуждаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий