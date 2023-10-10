Федос: «Амкал» попытается выиграть Медиалигу. Клуб остается мощной единицей, и участие в МФЛ обязательно»
Федор Маслов считает, что «Амкал» не откажется от участия в Winline Медиалиге.
В четвертом сезоне МФЛ «Амкал» проиграл в четвертьфинале Fight Nights (0:2).
«Понятно, что «Амкал» никуда не денется от соревновательного футбола и Медиалиги. Именно вокруг МФЛ сейчас сосредоточен весь медиафутбол.
Возможно, структурно можно поменять подход ко всему, но «Амкал» в любом случае продолжит пытаться выиграть Медиалигу.
Сейчас именно Медиалига двигает нас вперед, тянет во многом. Точнее, мы зависим друг от друга. На данном этапе МФЛ – обязательная составляющая жизни успешного медиаклуба. «Амкал» остается мощной единицей, и участие в Медиалиге обязательно.
Другой вопрос – как в ней участвовать и насколько серьезно подходить к этому? Сколько времени давать медийным людям? Это уже дискуссионный вопрос.
Шоу-матчи должны быть, но в меньшем количестве. Можно и нужно продолжать ездить, в первую очередь в места, где мы не были. Если есть бюджет, надо ездить», – сказал вратарь «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.
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