Доктор «Амкала» Рыженко объявил об уходе из команды
Артем Рыженко покинул «Амкал».
Об этом врач медиафутбольной команды объявил в своем телеграм-канале.
«От Саранска до Саранска. Больше двух с половиной лет».
Четыре сезона МФЛ, МКС, два кубка России и куча всяких выездов, турниров и сборов.
Так символично вышло, что первый и последний матчи с «Амкалом» у меня случились здесь», – написал Рыженко.
Сегодня «Амкал» в Саранске проиграл Fight Nights в четвертьфинале Winline Медиалиги (0:2).
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