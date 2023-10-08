Доктор «Амкала» Рыженко объявил об уходе из команды

Артем Рыженко покинул «Амкал».

Об этом врач медиафутбольной команды объявил в своем телеграм-канале.

«От Саранска до Саранска. Больше двух с половиной лет».

Четыре сезона МФЛ, МКС, два кубка России и куча всяких выездов, турниров и сборов.

Так символично вышло, что первый и последний матчи с «Амкалом» у меня случились здесь», – написал Рыженко.

Сегодня « » в Саранске проиграл Fight Nights в четвертьфинале (0:2).