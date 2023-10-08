Доктор «Амкала» Рыженко объявил об уходе из команды

Теги Амкал Winline Медиалига отставки Медиафутбол

Артем Рыженко покинул «Амкал».

Об этом врач медиафутбольной команды объявил в своем телеграм-канале.

«От Саранска до Саранска. Больше двух с половиной лет».

Четыре сезона МФЛ, МКС, два кубка России и куча всяких выездов, турниров и сборов.

Так символично вышло, что первый и последний матчи с «Амкалом» у меня случились здесь», – написал Рыженко.

Сегодня «Амкал» в Саранске проиграл Fight Nights в четвертьфинале Winline Медиалиги (0:2).

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий