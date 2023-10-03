Картавый Ник: «Видно, что 2Drots хотят быть профессиональной командой. «Амкал» все #######»

Никита Ковальчук высказался о 2Drots и «Амкале».

«База заключается в том, что вам нужно понять: куда вы идете, что вы хотите. Например, 2Drots, из того, что я вижу, хотят быть профессиональной командой.

«Амкал» все #######. У них была, наверное, самая большая перспектива стать профессиональной командой, но они отказались. Если бы я был Германом Эль Класико, то я бы всех вас на пушечный выстрел не подпустил к руководству командой, забрал бы полную монополию.

Просто бы с барского плеча вам отсыпал и сидел бы на больших деньгах. Развивался бы как богатый человек-бренд», – сказал спортивный директор академии «Арис» Лимасол и комментатор обзоров игр «БроукБойз».