Картавый Ник: «Видно, что 2Drots хотят быть профессиональной командой. «Амкал» все #######»

Теги Арис высшая лига Кипр Амкал Герман Эль Класико деньги 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Никита Ковальчук высказался о 2Drots и «Амкале».

«База заключается в том, что вам нужно понять: куда вы идете, что вы хотите. Например, 2Drots, из того, что я вижу, хотят быть профессиональной командой.

«Амкал» все #######. У них была, наверное, самая большая перспектива стать профессиональной командой, но они отказались. Если бы я был Германом Эль Класико, то я бы всех вас на пушечный выстрел не подпустил к руководству командой, забрал бы полную монополию.

Просто бы с барского плеча вам отсыпал и сидел бы на больших деньгах. Развивался бы как богатый человек-бренд», – сказал спортивный директор академии «Арис» Лимасол и комментатор обзоров игр «БроукБойз».

1 комментарий

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Pertinax Gandi
А разве у медиакоманд должна быть цель интегрироваться в профессиональный футбол? То есть заявиться во вторую лигу Б?
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