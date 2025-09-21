Тренер «Ростова» Альба о 0:0 с «Балтикой»: «Справедливый результат. В первые 10 минут было непонятно, но потом мы уже были лучше»

Джонатан Альба назвал ничью с «Балтикой» справедливым результатом.

Встреча «Балтики» и «Ростова» в 9-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0.

«Продолжаем серию без поражений, набрали очко на выезде, это хорошо. Всегда хочется выигрывать и реализовывать моменты. Но у соперника тоже были моменты, поэтому можно сказать, что результат справедливый.

В первые 10 минут было непонятно, но потом мы уже были лучше, были моменты на половине поля соперника. Во втором тайме было мало моментов», – сказал главный тренер «Ростова».