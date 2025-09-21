Джейми Каррагер: «У «Арсенала» лучший состав в Англии. 5-6 игроков со скамейки можно было бы выпустить в старте – и разницы не было бы»
Джейми Каррагер убежден, что у «Арсенала» лучший подбор игроков в АПЛ.
«Посмотрите на скамейку «Арсенала»: там пять или шесть футболистов, которых можно было бы выпустить в стартовом составе и не заметить никакой разницы.
Я думаю, что у «Арсенала» лучший состав в стране, я в это верю. При этом давайте не забывать, что нет Эдегора, нет Хавертца, нет Жезуса. Но скамейка так же сильна, как и стартовый состав», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Liverpool Echo
