Игорь Звездин: «Линия обороны, которую я увидел у «Амкала» в Кубке России – так строго в МФЛ никто еще не подходил к этому вопросу»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал Евгений Маричев Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Игорь Звездин рассказал, что для него является фаворитом Winline МФЛ-4.

«Кто фавориты МФЛ-4? Все классические. Для меня в этом сезоне в фавориты добавился «Амкал».

Линия обороны, которую я увидел у них в Кубке России – так строго в Медиалиге никто еще не подходил к этому вопросу. Они очень хорошо обороняются.

У них есть некоторые атакующие проблемы, но «Амкал» плотно и с малым количеством зон внизу обороняется.

Еще у них есть отработанные стандарты. Забить «Амкалу» непросто. Когда Маричев (хавбек «Амкала» – Sports.ru) садится пятым в линию, а инсайды спускаются в опорную зону – вскрывать эти 9-10 человек достаточно сложно.

Так в мире особо никто не играет, не очень интересно. Даже против «Манчестер Сити» бывают команды, которые выходят играть на встречных курсах. Но с точки зрения результата – это может сыграть очень существенно», – сказал главный тренер «БроукБойз».

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