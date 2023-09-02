Победитель Медиалиги сыграет в Суперкубке медиафутбола

Чемпион Winline Медиалиги сыграет в Суперкубке медиафутбола с победителем МФЛ-3.

«Изначально казалось, что победитель одного из двух сезонов Медиалиги сыграет с чемпионом МКС-2023 (второй по статусу медийный турнир). Но от идеи отказались.

«После разговора с «Динамо» (основным партнером МКС) на финале никакой заинтересованности от наших коллег не поступало», – объяснил Осипов Sports.ru.

Погребняк и Жирков, 12-й игрок на поле и легионеры из сборной Ливии – да, это новый сезон Winline Медиалиги

