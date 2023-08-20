Талабко о слухах про уход из 2Drots: «Никуда не уйду, пока меня не кикнут или не скажут, что я не нужен»

Артем Талабко отреагировал на слухи об уходе из 2Drots.

«Брат, я не уйду никуда. Пока меня не кикнут или не скажут, что я не нужен.

Игровое время я себе зубами вырву 😂», – опубликовал комментарий его одноклубник .

На этой неделе появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны « ».

После этого защитник «дротов» Денис Гудаев опроверг, что Талабко может сменить команду.