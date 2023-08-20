Талабко о слухах про уход из 2Drots: «Никуда не уйду, пока меня не кикнут или не скажут, что я не нужен»

Теги 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Артем Талабко возможные трансферы Эрик 2Drots Медиафутбол

Артем Талабко отреагировал на слухи об уходе из 2Drots.

«Брат, я не уйду никуда. Пока меня не кикнут или не скажут, что я не нужен.

Игровое время я себе зубами вырву 😂», – опубликовал комментарий Артема его одноклубник Эрик.

На этой неделе появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны «БроукБойз».

После этого защитник «дротов» Денис Гудаев опроверг, что Талабко может сменить команду.

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