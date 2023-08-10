Володя XXL получил травму в матче с «Амкалом»

Володя XXL получил повреждение в товарищеском матче FC Bus с «Амкалом».

У полузащитника FC Bus диагностирован вывих левой плечевой кости, а также краевой перелом головки плечевой кости.

Володя выступал за команду Алана и Сослана Гатаговых на BetBoom МКС-2023 и в 3-м сезоне , после вел переговоры с «Родиной Медиа».

Жеребьевка 4-го сезона МФЛ состоится 12 августа, стыки пройдут в формате «дом-выезд», старт сезона – 2-3 сентября.