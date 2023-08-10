Володя XXL получил травму в матче с «Амкалом»

Теги травмы товарищеские матчи (клубы) Амкал Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига «Володя XXL» Владимир Горяинов FC Bus Медиафутбол

Володя XXL получил повреждение в товарищеском матче FC Bus с «Амкалом».

У полузащитника FC Bus диагностирован вывих левой плечевой кости, а также краевой перелом головки плечевой кости.

Володя выступал за команду Алана и Сослана Гатаговых на BetBoom МКС-2023 и в 3-м сезоне Winline Медиалиги, после вел переговоры с «Родиной Медиа».

Жеребьевка 4-го сезона МФЛ состоится 12 августа, стыки пройдут в формате «дом-выезд», старт сезона – 2-3 сентября.

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