Тренер 2Drots Кузнецов о развитии клуба: «Мне интересно развиваться профессионально»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов хотел бы, чтобы 2Drots развивались в сторону профессионального футбола.

«Ты всегда хочешь прогрессировать. Мне интересно, конечно, больше развиваться профессионально.

Но при этом у нас есть и медийная ипостась: Крап, Белка, Мбаппе, Хул, Бигги, Женя с Некитой, Карен – все они занимаются медийкой. Я думаю, что даже если мы заявимся в проф, то медийная сторона останется, это даже не обсуждается», – рассказал главный тренер 2Drots Кузнецов.

«Однозначно надо двигаться вперед и это в сторону профессионального футбола, но опять же, при многих составляющих. Потому что профессиональный футбол, это другой уровень отношения, спонсоров, всего. Это серьезные вещи», – добавил ассистент главного тренера 2Drots Осколков. 

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1 комментарий

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Кузнецова этого, больше чем всех остальных тренеров вместе взятых
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