Федос о Спирякове: «Если он захочет, сможет стать классным тренером вратарей»

Теги Амкал Федор Маслов Евгений Спиряков Winline Медиалига Медиафутбол

Федос рассказал, как ему работается с Евгением Спиряковым в качестве тренера вратарей.

«Мне с ним легко, комфортно. Жека старается подстраиваться под всех, кто участвует в тренировке.

Понятно, что каким-то вещам не надо меня обучать в мои 33 года. Не умею я делать эти выпады при выходах 1 в 1, ну и хрен бы с ним. Да, хорошо сделанные выпад перекрывают больше площадь. Но не умею я их делать и не хочу учиться. У меня есть альтернатива, которая более-менее работает.

Поэтому Жека тут подстраивается плюс-минус под тех, кто участвует в тренировке. Мы с ним довольно давно знакомы, у нас хорошие отношения. Я думаю, если он захочет двигаться в этом направлении, он сможет вообще стать классным тренером вратарей.

Он всегда готовится к тренировкам. У него есть план работы. У него есть современный взгляд на тренировки: не просто упражнения, как делали тренеры вратарей старой школы, а это подводящие к тренировке команды упражнения.

Если у команды будут удары, значит больше работы в створе. Если сближения, значит поработаем на игре 1 в 1. Понятно, что Жеке еще нужно набраться опыта, но так можно сказать обо всех, кто недавно начал. У него прогрессивный взгляд на все это», – рассказал голкипер «Амкала».

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жека, Федос, пёс Барбос и необыкновенный Кроос
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я если захочу могу кем угодно стать, просто не охота))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спиряков тот ещё мыша
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жаль, что мы эту новость лицезрим на главной страницы по ФУТБОЛУ, а не в левой ветки, которая никому не интересна.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Что эта новость делает на главной?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий