Федос о Спирякове: «Если он захочет, сможет стать классным тренером вратарей»

Федос рассказал, как ему работается с Евгением Спиряковым в качестве тренера вратарей.

«Мне с ним легко, комфортно. Жека старается подстраиваться под всех, кто участвует в тренировке.

Понятно, что каким-то вещам не надо меня обучать в мои 33 года. Не умею я делать эти выпады при выходах 1 в 1, ну и хрен бы с ним. Да, хорошо сделанные выпад перекрывают больше площадь. Но не умею я их делать и не хочу учиться. У меня есть альтернатива, которая более-менее работает.

Поэтому Жека тут подстраивается плюс-минус под тех, кто участвует в тренировке. Мы с ним довольно давно знакомы, у нас хорошие отношения. Я думаю, если он захочет двигаться в этом направлении, он сможет вообще стать классным тренером вратарей.

Он всегда готовится к тренировкам. У него есть план работы. У него есть современный взгляд на тренировки: не просто упражнения, как делали тренеры вратарей старой школы, а это подводящие к тренировке команды упражнения.

Если у команды будут удары, значит больше работы в створе. Если сближения, значит поработаем на игре 1 в 1. Понятно, что Жеке еще нужно набраться опыта, но так можно сказать обо всех, кто недавно начал. У него прогрессивный взгляд на все это», – рассказал голкипер «Амкала».