Егоров о серебряных медалях МКС: «Получили то, на что не могли рассчитывать в начале сезона. Жизнь кудрявая, как Валера Карпин»

Теги Московский Кубок Селебрити 2Drots Дмитрий Егоров БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров прокомментировал поражение в финале BetBoom МКС-2023.

В решающем матче «БроукБойз» проиграли 2Drots (1:2).

«У нас полностью сменилась команда. Нам нужно нарастить количество медийных игроков, нейтральных статусов и постепенно расти. Вот и все.

Наверное, «дроты», раз они были в меньшинстве, больше заслужили. Не могу сказать, что не так. Наверное, психологически еще не готовы побеждать. У нас молодая команда.

«Родина Медиа» выиграла МФЛ, но Текила в этом бизнесе намного дольше. Он дошел до той стадии, когда готов выигрывать, мы пока еще не готовы.

Почему я не снимаю серебряную медаль? Потому что по исходным данным в начале этого сезона мы как будто бы получили то, на что даже не могли рассчитывать. Да, могли взять золото, но так бывает. Как говорится, жизнь кудрявая, как Валера Карпин», – сказал президент «Броуков» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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