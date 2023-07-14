Бюджет «Денег» – 1,5-2 млн рублей в месяц. Больше всех получал Михалыч – 150 тысяч

Президент ФК «Деньги» Станос в деталях рассказал о финансах своей команды.

– Самая большая зарплата была у Михалыча. Есть подозрение, что столько же получал еще один тренер.

– Ну-ка назови эту сумму.

– 150 тысяч рублей.

– После его ухода какая самая большая зарплата в «Деньгах»?

– 50 тысяч.

– Сколько у тебя уходит в месяц на содержание команды?

– У меня уходит вся сумма, плюс я свои добавляю. Все знают, что у нас самый маленький бюджет, хотя говорят, мол, я Дьякову миллионы заплатил. Больше 1,5 млн [уходит на команду]. Где-то полтора-два миллиона.

– Ты зарабатываешь с этого проекта?

– Ни рубля, – сказал Стас на шоу у Эльхана.