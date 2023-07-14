Бюджет «Денег» – 1,5-2 млн рублей в месяц. Больше всех получал Михалыч – 150 тысяч
Президент ФК «Деньги» Станос в деталях рассказал о финансах своей команды.
– Самая большая зарплата была у Михалыча. Есть подозрение, что столько же получал еще один тренер.
– Ну-ка назови эту сумму.
– 150 тысяч рублей.
– После его ухода какая самая большая зарплата в «Деньгах»?
– 50 тысяч.
– Сколько у тебя уходит в месяц на содержание команды?
– У меня уходит вся сумма, плюс я свои добавляю. Все знают, что у нас самый маленький бюджет, хотя говорят, мол, я Дьякову миллионы заплатил. Больше 1,5 млн [уходит на команду]. Где-то полтора-два миллиона.
– Ты зарабатываешь с этого проекта?
– Ни рубля, – сказал Стас на шоу у Эльхана.
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