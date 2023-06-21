СММ-щик и монтажер «Амкала» отстранены от работы. Заявление Германа

Валех Сафаров и Артем Черный отстранены от работы в «Амкале».

«Валех (СММ «Амкала») и Тема Черный (монтажер «Амкала») отстранены от работе в «Амкале». На бровке в ближайших играх с командой их не будет, потом будем решать. В Казань они уже точно не полетят.

Никаких драк мы естественно не поддерживаем и не собираемся этого делать», – написал президент «Амкала».

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