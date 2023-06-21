Монтажер «Амкала» повалил Райзена на асфальт после матча «Амкал» – «БроукБойз»

Монтажер «Амкала» Артем Черный сделал подсечку Райзену.

После матча Черный и Райзен несколько минут обсуждали стычку, которая случилась в первом тайме (после которой Райзен был удален), после чего представитель «Амкала» повалил Райзена на асфальт.

После произошедшего Черный заявил, что это ответ на провокацию Райзена.

Егоров показал видео инцидента полицейским. Райзен отказался писать заявление.

Видео: телеграм-канал «Некласико»