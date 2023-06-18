«Федя ничего не написал, а сейчас как прима балета пишет грустные посты». Егоров о несостоявшихся съемках «Броуков» в «Слабом звене»

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Дмитрий Егоров рассказал, почему не удалось снять выпуск шоу «Слабое звено» с «Броуками».

«Федю, как и других представителей «Амкала», недавно звали на съемки матча с фиферами, но Федя прямо сказал Сане ФИФА, что сниматься в этом ему не интересно и его не будет. Не приехал никто из «Амкала».

В этот раз, когда Федя в рамках своего сериала позвал «Броуков» на «Слабое звено» (когда ему было нужно), я через 3 минуты придумал вариант: мы приходим на «Слабое звено», а ты хоть сыграешь против «Реальных Броуков» хоть командой Федоса. Сделаем рофломатч, посмеемся.

На что Федор ответил, что узнает, возможно ли это. Не знаю, у кого там должен узнавать Федор, но с тех пор он ничего не писал. Более того, если бы Федор хотя бы вышел на связь и выдал: «Димон, у нас там все против, но, может, получится?» – то, безусловно, получилось бы.

Но, повторю. Федя ничего не написал, а сейчас как прима балета пишет грустные посты. Типичная история. Никаких удивлений», – написал президент «БроукБойз».

Напомним, Федос выпускает шоу «Слабое звено» перед каждом матчем «Амкала» с участниками команды соперника.

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