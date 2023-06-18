Федос: «Слабого звена» с «Броуками» не будет

Федос рассказал, что не удалось снять выпуск шоу «Слабое звено» с участниками «БроукБойз».

«Мы с Димоном (Егоровым, – прим. Sports) не договорились, к сожалению. Основу он не дал, сославшись на ежедневные тренировки. Я предлагал снять перед тренировкой, как мы часто делали с амкаловцами – ответа не получил.

Предложил альтернативный вариант – снять не с основой, а с медийными из «Броуков». В ответ Димон предложил устроить небольшой съемочный день: сделать матч «Реальных Броуков» с ФК «Банкой» или условной «Командой Федоса», сняв контент на оба канала, а заодно записать «Звено» с самим Егоровым, Чипинкосом, Ткачуком, Саней ФИФА, Денисом Давыдовым. Я ответил, что узнаю, но честно – даже не узнавал: понял, что трехчасовая съемка с дополнительной организацией еще кучи людей в меня сейчас не влезет.

Сообщил сейчас Диме, что буду писать пост с объяснениями, почему не будет «Слабого звена» – он попросил отдельно заострить внимание, что я, пообещав узнать насчет нашего матча, ничего ему не ответил. Да, это так, сорри.

Получается, друзья, торчу вам «Звено» с «Броуками». Как закончатся все турниры, снова вернусь к Димону – уверен, мы договоримся.

Ну а пока – небольшая пауза на канале. С графиком по два матча в неделю успевать все чуть сложнее, но я постараюсь. В планах – «Лысый подкаст» с Финито в середине следующей недели и новое «Звено» – на следующих выходных», – написал голкипер «Амкала».

Напомним, Федос выпускает перед каждом матчем «Амкала» шоу «Слабое звено» с участниками команды соперника.