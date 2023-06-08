«Сиссе был суперстильный, в татухах, с невероятной прической. Я еще думал: «Вот бы когда-нибудь одеваться так же». Экс-хавбек «Кубани» Салимов о Джибриле

Теги Кубань (до 2020) Джибриль Сиссе премьер-лига Россия Sports.ru Роман Салимов Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Игрок «Амкала» Салим вспомнил первую встречу с Джибрилем Сиссе в «Кубани».

Бывший нападающий «Ливерпуля» перешел в краснодарскую команду в 2013 году. Салимов тогда выступал за ее дубль.

«Когда услышал, что к нам приедет Сиссе, не поверил. Для меня это был какой-то космонавт, футболист запредельного уровня. 

Когда Джибриль приехал, я офигел. Суперстильный, модный, ухоженный, в татухах, с невероятной прической – я таких людей до него не видел. Я еще думал: «Вот бы когда-нибудь одеваться так же».

Очень работящий, никогда не страдал фигней на тренировках. Всегда поддерживал молодежь. Отдашь хорошую передачу – поднимет палец вверх. От него не веяло суперзвездностью, понтами.

 Чувствовалась его энергетика: много где поиграл, уверен в себе. Периодически злился на себя, когда не мог что-то сделать», – рассказал Роман Sports.ru.

«Сиссе приехал весь в татуировках и одевался необычно. Нам, колхозникам, это было непонятно». Как в «Кубань» заезжал победитель ЛЧ-2005

12 комментариев

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kilo_gilo
мне кажется, в провинциальных городах России одеваться, как Сиссе, не всегда безопасно)))
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Амин Чич
Бесспорно он был хорошим нападающим, но он для меня запомнился своей ужасной травмой 🙄
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Shadow1882
Если бы не та рука Сиссе...
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Амин Чич
Ответ kilo_gilo
мне кажется, в провинциальных городах России одеваться, как Сиссе, не всегда безопасно)))
тем более на Юге
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Shilo_za_CSKA
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Не думай что города с населением более 1 млн человек настолько "провинциальны" что в них нельзя одеваться как хочется.
Живу в Краснодаре, у нас население давно за лям перевалило. Однако, колхозный(провинциальный, если угодно) менталитет остался, к сожалению. И да, у нас не совсем безопасно одеваться так, как хочется
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megafootball
Да уж, были времена ...
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Тиджани Бабангида
Вообщем, уровень безвкусицы у футболистов продолжает находить свое подтверждение
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Do Cent
Стильные красные мокасины?
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Геннадий Киселёв
Да в любом курятнике, чуваков с такими причёсками пруд пруди.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ kilo_gilo
мне кажется, в провинциальных городах России одеваться, как Сиссе, не всегда безопасно)))
Не думай что города с населением более 1 млн человек настолько "провинциальны" что в них нельзя одеваться как хочется.
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Артем Алмазов
Ответ Shilo_za_CSKA
Живу в Краснодаре, у нас население давно за лям перевалило. Однако, колхозный(провинциальный, если угодно) менталитет остался, к сожалению. И да, у нас не совсем безопасно одеваться так, как хочется
100%. Подтверждаю. Краснодар - большая деревня.
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Дмитрий Евгеньевич
Ответ Амин Чич
Бесспорно он был хорошим нападающим, но он для меня запомнился своей ужасной травмой 🙄
А мне игрой рукой в игре за Суперкубок УЕФА (((
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