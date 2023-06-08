«Сиссе был суперстильный, в татухах, с невероятной прической. Я еще думал: «Вот бы когда-нибудь одеваться так же». Экс-хавбек «Кубани» Салимов о Джибриле

Игрок «Амкала» Салим вспомнил первую встречу с Джибрилем Сиссе в «Кубани».

Бывший нападающий «Ливерпуля» перешел в краснодарскую команду в 2013 году. Салимов тогда выступал за ее дубль.

«Когда услышал, что к нам приедет Сиссе, не поверил. Для меня это был какой-то космонавт, футболист запредельного уровня.

Когда Джибриль приехал, я офигел. Суперстильный, модный, ухоженный, в татухах, с невероятной прической – я таких людей до него не видел. Я еще думал: «Вот бы когда-нибудь одеваться так же».

Очень работящий, никогда не страдал фигней на тренировках. Всегда поддерживал молодежь. Отдашь хорошую передачу – поднимет палец вверх. От него не веяло суперзвездностью, понтами.

Чувствовалась его энергетика: много где поиграл, уверен в себе. Периодически злился на себя, когда не мог что-то сделать», – рассказал Роман Sports.ru.

«Сиссе приехал весь в татуировках и одевался необычно. Нам, колхозникам, это было непонятно». Как в «Кубань» заезжал победитель ЛЧ-2005