Медийный клуб «Деньги» сыграл вничью с «Сатурном» Широкова из Второй лиги

«Деньги» сегодня провели товарищеский матч с «Сатурном» из Раменского.

Медиафутбольная команда « » сыграла вничью 3:3 с клубом Второй лиги.

На данный момент генеральным директором «Сатурна» является Роман Широков. В апреле он посетил конференцию «Денег», где и анонсировали проведение товарищеского матча.

ФК «Деньги» – медийный клуб, участник третьего сезона .

В четырех турах МФЛ-3 «Деньги» сыграли вничью с новичком турнира «Дружиной» и проиграли в трех других матчах. Медийный клуб занимает последнюю строчку в своей группе.