Медийный клуб «Деньги» сыграл вничью с «Сатурном» Широкова из Второй лиги

Теги Сатурн Роман Широков стадион Сатурн товарищеские матчи (клубы) Вторая лига Winline Медиалига ФК Деньги Медиафутбол

«Деньги» сегодня провели товарищеский матч с «Сатурном» из Раменского.

Медиафутбольная команда «Деньги» сыграла вничью 3:3 с клубом Второй лиги. 

На данный момент генеральным директором «Сатурна» является Роман Широков. В апреле он посетил конференцию «Денег», где и анонсировали проведение товарищеского матча.

ФК «Деньги» – медийный клуб, участник третьего сезона Winline Медиалиги.

В четырех турах МФЛ-3 «Деньги» сыграли вничью с новичком турнира «Дружиной» и проиграли в трех других матчах. Медийный клуб занимает последнюю строчку в своей группе.

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