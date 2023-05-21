ФК «Деньги» и «Эгриси» забили 9 голов на двоих в матче Медиалиги

ФК «Деньги» и «Эгриси» сыграли в 4-м туре Winline Медиалиге.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

ФК «Деньги» идет последними в группе A. У команды 1 очко.

«Эгриси» аутсайдер группы B. У команды также 1 балл.

21 мая, воскресенье

ФК «Деньги» – «Эгриси» – 4:5 (3:3)

ФК «Деньги» (основной состав): Дыба, Демин, Кашира, Григорян, Гиголаев, Рыжков, Сэм, Гульчак, Малхасян, Трегулов, Мартиросян.

«Эгриси» (основной состав): Клюкин, Яненко, Бутучелли, Григорьев, Егорашев, Сменчугов, Струнин, Бурлуцкий, Соломаха, Вашакидзе.

Голы: 1:0 – Санчес, 1:1 – Вашакидзе, 1:2 – Струнин, 2:2 – Гульчак, 2:3 – Вашакидзе, 3:3 Трегулов, 4:3 – Фомич, 4:4 – Соломаха, 4:5 – Соломаха (с пенальти).

Удаление: Вашакидзе – «Эгриси»

Примечание: время начала московское

Матчи пройдет в Москве на стадионе «Москвич»

Расписание тура