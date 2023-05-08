«Попал в ДТП – ######## автобус». Генич опоздал на «Коммент.Шоу» из-за матча Медиалиги

Теги Константин Генич Winline Медиалига Матч ТВ FC Bus Медиафутбол

Константин Генич опоздал на съемки «Коммент.Шоу» из-за матча в Winline Медиалиге.

Главный тренер «Матч ТВ» зашел в студию и потроллил FC Bus (в переводе с английского – «автобус»), который его команда сегодня обыграла.

«Опоздал я на эфир, к сожалению, а может, и к радости, потому что попал в ДТП – ######## (разгромил) автобус», – сказал Константин

«Матч ТВ» обыграл FC Bus (2:0) в матче 2-го тура WInline Медиалиги.

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16 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Roman_ello
Я не понял. В итоге было ДТП или это неудачная шутка гения Генича?
В случае с Геничем это было ДТП - он врезался в чувство юмора с летальным исходом для оного🙃
+52
-3
+49
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Roman_ello
Я не понял. В итоге было ДТП или это неудачная шутка гения Генича?
+29
0
+29
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Log in
Водит он так же, как троллит, троллит так же, как комментирует, а комментирует так же, как ставит.
+24
-3
+21
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Н.Ф.
А зачем он свой живот массажирует?
+16
-1
+15
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Log in
Водит он так же, как троллит, троллит так же, как комментирует, а комментирует так же, как ставит.
"А ставит так же, как целуется", добавил некто Василий У.
+16
-1
+15
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Кокич
Слово АВТОБУС мужского рода, поэтому, скорей всего,
######ий.
+4
0
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optimus primus
уфимский?
+2
0
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ARAMIS777
"Ой дурак!"(с)
+2
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RealJericho
«Ну, Тютюрин! Ты сначала научись врать, а потом и ври!»
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Ramon Mercader
Ага, ясненько. Неинтересный и бессвязный набор слов.
+1
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Le_Chiffre
Ответ Н.Ф.
А зачем он свой живот массажирует?
Нервишки шалят)
+2
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Сергей Орлов
Кринж
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MACTEP616
Он же псих, как у него еще права не отобрали?
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catcher69
продолжайте держать нас в курсе...ждём новость о застревании в общественном туалете...
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Олег Иванов
Гениталичу только автобусы и комментировать.
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