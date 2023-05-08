«Попал в ДТП – ######## автобус». Генич опоздал на «Коммент.Шоу» из-за матча Медиалиги

Константин Генич опоздал на съемки «Коммент.Шоу» из-за матча в Winline Медиалиге.

Главный тренер «Матч ТВ» зашел в студию и потроллил FC Bus (в переводе с английского – «автобус»), который его команда сегодня обыграла.

«Опоздал я на эфир, к сожалению, а может, и к радости, потому что попал в ДТП – ######## (разгромил) автобус», – сказал .

« » обыграл FC Bus (2:0) в матче 2-го тура .