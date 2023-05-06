Тигиев о Мияги: «Едем. Смотрю: на дороге стоит белый «Прадо». Когда я увидел Мияги, чуть с окна не вылетел: «Да ладно? В натуре!»

Георгий Тигиев рассказал о знакомстве с рэпером Мияги.

– Я как-то отдыхал в горах. Мне набрал дядя. Он попросил поехать к нему на дачу и покормить собаку. Едем. Смотрю: на дороге стоит белый «Прадо». Мы остановились. Когда я увидел Мияги, чуть с окна не вылетел: «Да ладно? В натуре!»

Я ему говорю: «Ты в своих социальных сетях можешь написать, что ты здесь и тебе нужна помощь. Сюда половина республики прилетит». Он был не против сфоткаться. Но без видео. Азамат – очень скромный пацан. Но от него такая энергетика! Я его пощупать хотел! Азамат! Мияги! У меня год с ним фотка была на аватарке.

– Что-то похожее испытывал?

– Мы с «Анжи» были в Испании на сборах. Нам предложили поехать на матч «Малаги» с «Реалом». Роналду, Кроос, разминка! Выходят команды. Но когда вышел Зидан из подтрибунки, как будто на стадионе ощутилась его мощь. Такой взрыв трибуны!

– А что случилось у Мияги?

– Колесо лопнуло. Надо было поменять, ключа не было. Я сказал, что пока не поменяю это колесо, не уеду отсюда. У меня нет такой темы сфоткаться с этим и сфоткаться с тем. Но когда я увидел Азамата, у меня пропал дар речи.

В итоге один пацан привез ключи. Мы там пробыли полтора-два часа. Ему мой друг говорит: «Это Георгий. За «Спартак» играл, чемпион России». Мияги не то что похер, но он спокойно реагировал.

– Тебе не обидно, что Азамат не проявил к тебе такого внимания и уважения?

– Нет-нет, ни капли. Он для меня мировой тип. Мне кажется, в тот день они снимали клип к песне «Силуэт».

Так скромно он был одет. Не думаю, что мое мнение о нем ошибочное. Он простой, доступный, без звездной болезни, – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник «Спартака», выступающий сейчас за Fight Nights.

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