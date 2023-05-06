Тигиев о Мияги: «Едем. Смотрю: на дороге стоит белый «Прадо». Когда я увидел Мияги, чуть с окна не вылетел: «Да ладно? В натуре!»

Теги Георгий Тигиев музыка Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Георгий Тигиев рассказал о знакомстве с рэпером Мияги.

– Я как-то отдыхал в горах. Мне набрал дядя. Он попросил поехать к нему на дачу и покормить собаку. Едем. Смотрю: на дороге стоит белый «Прадо». Мы остановились. Когда я увидел Мияги, чуть с окна не вылетел: «Да ладно? В натуре!»

Я ему говорю: «Ты в своих социальных сетях можешь написать, что ты здесь и тебе нужна помощь. Сюда половина республики прилетит». Он был не против сфоткаться. Но без видео. Азамат – очень скромный пацан. Но от него такая энергетика! Я его пощупать хотел! Азамат! Мияги! У меня год с ним фотка была на аватарке.

– Что-то похожее испытывал?

– Мы с «Анжи» были в Испании на сборах. Нам предложили поехать на матч «Малаги» с «Реалом». Роналду, Кроос, разминка! Выходят команды. Но когда вышел Зидан из подтрибунки, как будто на стадионе ощутилась его мощь. Такой взрыв трибуны!

– А что случилось у Мияги?

– Колесо лопнуло. Надо было поменять, ключа не было. Я сказал, что пока не поменяю это колесо, не уеду отсюда. У меня нет такой темы сфоткаться с этим и сфоткаться с тем. Но когда я увидел Азамата, у меня пропал дар речи.

В итоге один пацан привез ключи. Мы там пробыли полтора-два часа. Ему мой друг говорит: «Это Георгий. За «Спартак» играл, чемпион России». Мияги не то что похер, но он спокойно реагировал. 

– Тебе не обидно, что Азамат не проявил к тебе такого внимания и уважения?

– Нет-нет, ни капли. Он для меня мировой тип. Мне кажется, в тот день они снимали клип к песне «Силуэт». 

Так скромно он был одет. Не думаю, что мое мнение о нем ошибочное. Он простой, доступный, без звездной болезни, – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник «Спартака», выступающий сейчас за Fight Nights.

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50 комментариев

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portvein-psih
А кто эти люди?
+92
-11
+81
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a.k.a. DRAGON0928
Никогда не пойму культа мияги
+81
-21
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Торна
Кто такой Мияги и кто такой Тигиев? Для меня это новость из разряда Иванов ехал по трассе и охренел увидев на обочине самого Сидорова
+58
-4
+54
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Фанат Сан-Марино
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Никогда не пойму культа мияги
Для этого надо ночевать в кальянных
+49
-9
+40
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therealgreenman
Ответ Олег Акимов
Кто такая Мияги? Что-то из японской кухни?
Зачем тебе объяснять, если ты в тексте не может различить мужской род от женского
+42
-15
+27
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youmoreest
Да сколько вы еще будете высказывания этого недалекого публиковать ?
Чем он отличился ?
+25
-2
+23
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Олег Акимов
Кто такая Мияги? Что-то из японской кухни?
+29
-18
+11
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Взвешенный вомбат Китая
Про вылететь из окна это он так изощренно пошутил про сына Мияги? Почему именно эта аналогия?
+13
-4
+9
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Puhoff 19
Охереть, мияги, вау!!!! Это из новости, ехал по трассе и увидел Варга Викернесса! Вот кто Варга знает?
+8
-1
+7
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evil
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Никогда не пойму культа мияги
ты не осетин, драгоша
+9
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nick-basil
Ничтожные тексты о ничтожных футболистах.
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HK Traktor
Тема не раскрыта. Пощупал таки или нет?
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Slavick Nemkovsky
Это что-то из фильма Карате кид? )
- Мистер Мияджи!
- Мияги, Мияги)
+2
0
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Metalloid
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Никогда не пойму культа мияги
А здесь как никогда уместна песня Ленинграда, что любит наш народ всякое мияги.
+6
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Александр Кошелев
Ответ portvein-psih
А кто эти люди?
просто в бей в поисковике i got love ...и ты всё поймёшь
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FilinMD
Прада? Может все же Прадо?
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fatei4
Ответ Puhoff 19
Охереть, мияги, вау!!!! Это из новости, ехал по трассе и увидел Варга Викернесса! Вот кто Варга знает?
Увидел варга викернесса, а он говорит - брат помоги, у меня спички промокли...
+1
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Shilo_za_CSKA
Тигиев, Мияги...
Спортс, а что в этой новости спортивного?)
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bogdan21101987@icloud.com
В натуре !!! Вот так новость ) а-ля я Ленина видел )
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Стул из Кофемании
...«Это Георгий. За «Спартак» играл, чемпион России» АХАХАХАХАХАХА
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Дима Чумаченко
Рэп новости только на Спортс.ру
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Фан Рубина
Ответ Puhoff 19
Охереть, мияги, вау!!!! Это из новости, ехал по трассе и увидел Варга Викернесса! Вот кто Варга знает?
Все знают. Увидели Варга Викернеса на трассе - и сразу ему говорим: "Шёл бы ты отсюда, pe2shock".
+1
0
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Фан Рубина
Ответ nick-basil
Ничтожные тексты о ничтожных футболистах.
И рэперах.
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giga90
Ответ portvein-psih
А кто эти люди?
https://en.wikipedia.org/wiki/Mr._Miyagi
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Shilo_za_CSKA
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Никогда не пойму культа мияги
Плюсую.
Понимаю, что на вкус и цвет..
Но, всё-таки, он как-то слишком переоценен
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