Катрич – 32-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Цай – 34-й

Теги рейтинги Игорь Стасевич Ника Пилиев Анатолий Катрич Амкал Winline Медиалига GOATS Бей Беги Fight Nights ФК 10 Вадим Цай «Акоп» Арсен Акопов Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона

35-е место: Игорь Стасевич (GOATS) – 2 голевых передачи

34-е место: Вадим Цай (ФК «10») – 1 гол

33-е место: Ника Пилиев («Бей Беги») –1 голевая передача

32-е место: Анатолий Катрич («Амкал») – 3 гола, 1 голевая передача

31-е место: Арсен Акопов (Fight Nights)

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.

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1 комментарий

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StayImLost
Чисто случайно наткнулся на эту новость. И хочу рассказать историю. В 2015/2016 годах служил в тогда ещё ВВ МВД в г. Москве, часть в Аннино. Там же "проходил службу" на ряду со многими спортсменами, но в основном баскетболистами Анатолий Катрич. Весной 2016 было некое усиление, в честь чего сказать не могу - не помню, и всех спортсменов привезли в часть, на время усиления. Приехал Анатолий, в полных непонятках что делать и куда смотреть. Пытался всеми возможными способами загаситься, спал в каптерке, но попался со своей причёской "петушком", как у Кришлиану в молодые годы на глаза замполиту роты. Так вот тот заставил его побриться наголо. Из прочего - сослуживцам Анатолий рассказывал о клубной жизни и всем таком прочем. Спустя время он был лучшим игроком ФНЛ в сезоне, когда Динамо оттуда выкарабкивалось.
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