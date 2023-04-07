Катрич – 32-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Цай – 34-й

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона

35-е место: Игорь Стасевич ( ) – 2 голевых передачи

34-е место: Вадим Цай (ФК «10») – 1 гол

33-е место: Ника Пилиев (« ») –1 голевая передача

32-е место: Анатолий Катрич («Амкал») – 3 гола, 1 голевая передача

31-е место: Арсен Акопов ( )

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.