Катрич – 32-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Цай – 34-й
Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона
35-е место: Игорь Стасевич (GOATS) – 2 голевых передачи
34-е место: Вадим Цай (ФК «10») – 1 гол
33-е место: Ника Пилиев («Бей Беги») –1 голевая передача
32-е место: Анатолий Катрич («Амкал») – 3 гола, 1 голевая передача
31-е место: Арсен Акопов (Fight Nights)
Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.
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