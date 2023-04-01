Сегодня стартует Лига Ставок Media Basket. Среди участников команды Элджея, Карасева и 2Drots

Теги Единая лига ВТБ Сергей Карасев 2Drots Basement Родина Медиа Лига Ставок Media Basket медиабаскетбол Медиафутбол

Сегодня запускается новый проект – Лига Ставок Media Basket.

Это баскетбольная медийная лига, которая объединит медийных звезд, игроков лиги ВТБ, а также профессиональных данкеров и стритболистов.

Участвуют 12 команд: Pena Team, GOATS, AVG, Basement, «Родина Медиа», Omanko, B1Box, Sayonara Boys, Hoops, 2Drots, Karas Team и Reality.

Элджей, 2Drots, Сергей Карасев, Надежда Сысоева, Михаил Гюнтер, Дмитрий Тарасов среди игроков.

Матчи пройдут в формате 3х3 на два кольца. Размер площадки уменьшен – 20 метров вместо 28. Зона в центре площадки между трехочковыми линиями три раза за матч в случайно момент будет подсвечиваться на 30 секунд. Броски из этой зоны оцениваются в 4 очка.

Прямые трансляции на ютуб-канале лиги.

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