Алекс Стиль сравнил Медиалигу и Media Basket: «Думаю, баскетбол будет где-то очень близко с Медиалигой»

Теги Winline Медиалига Алекс Стиль Лига Ставок Media Basket медиабаскетбол Медиафутбол

Алекс Стиль сравнил Winline Медиалигу и Лигу Ставок Media Basket.

«Я скажу, что медийный баскетбол – он больше про улицу, про стиль, про атмосферу, про вайб. Стрит вайб

Это отличается от футбола, потому что мы сидели на конференции, но я не видел ни одного чувака, который был бы плохо одет или плохо бы выглядел

Все очень стильные, все очень яркие. Это главное отличие от Медиалиги. Но учитывая, что футбольная лига очень популярная и все о ней знают. Не знаю переплюнет ли ее баскетбол, но я думаю, что будет где-то очень близко»

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